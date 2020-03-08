Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России

15:11, 07 марта 2020, ПАИ

Четыре новых случая заражения новым типом коронавируса зарегистрировали в России за прошедшие сутки, пишет ТАСС.

Согласно данным оперативного штаба, трое инфицированных находятся в Липецке, один – в Санкт-Петерубрге. Ранее в Петербурге уже регистрировался случай заражения коронавирусом. Все зараженные посещали Италию в последние две недели.

В настоящее время в мире свыше 100 тысяч инфицированных коронавирусом. По мнению специалистов, прекращение его распространения к лету маловероятно.

В феврале губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план проведения профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона.