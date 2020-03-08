Более трёх тысяч человек умерли из-за коронавируса в Китае

09:04, 08 марта 2020, ПАИ

Количество погибших из-за нового коронавируса в Китае возросло до 3 тысяч 97 человек, заражение зафиксировано у 80 тысяч 695 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на органы здравоохранения страны.

За последние сутки в стране зафиксированы 27 смертей от заболевания. Вирус был зафиксирован еще у 44 жителей. В то же время 1 тысяча 661 пациент был выписан из больниц. В настоящий момент в общей сложности в Китае на лечении находятся ещё 20 тысяч 533 человека, из них 5 тысяч 264 – в тяжелом состоянии.

Сейчас в мире инфицированы коронавирусом более 100 тысяч человек. По мнению экспертов, прекращение его распространения к лету маловероятно.

В феврале губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план проведения профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона.