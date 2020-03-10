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Более 120 тысяч рублей списали мошенники с карт жителей Пскова и Великих Лук

В Пскове и Великих Луках трое местных жителей лишились более 120 тысяч рублей в результате дистанционного мошенничества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 6 марта 51-летней жительнице Пскова позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания злоумышленниками средств с её банковской карты он обманным путем завладел её деньгами в размере более 100 тысяч рублей.

Жертвами аналогичной преступной схемы также стали 56-летний пскович и 42-летний великолучанин. Их обманули более чем на 14 тысяч рублей и на 5 тысяч рублей соответственно.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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