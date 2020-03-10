Почти 20 тонн торфа не пропустили в Псковскую область

12:12, 10 марта 2020, ПАИ

19,5 тонн торфа задержали сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» в Себежском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, груз следовал из Белоруссии на великолукское предприятие.

В ходе проверки было установлено, что срок действия представленного фитосанитарного сертификата на груз истёк 1 марта 2020 года. В итоге предъявленный фитосанитарный сертификат был признан недействительным.

Ввоз 19,5 тонн торфа на территорию России запрещен. По факту выявленного нарушения было возбуждено дело об административном правонарушении.