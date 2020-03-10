0
10:10
Более 100 томов на шесть хитрых мошеннических схем: Задержана преступная группа из Пскова
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
11:26
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
10:03
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
20:40
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове
19:26
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове
16:41
Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года
Еще новости
Происшествия

Почти 20 тонн торфа не пропустили в Псковскую область

19,5 тонн торфа задержали сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» в Себежском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, груз следовал из Белоруссии на великолукское предприятие.

В ходе проверки было установлено, что срок действия представленного фитосанитарного сертификата на груз истёк 1 марта 2020 года. В итоге предъявленный фитосанитарный сертификат был признан недействительным.

Ввоз 19,5 тонн торфа на территорию России запрещен. По факту выявленного нарушения было возбуждено дело об административном правонарушении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
06 марта 2020
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
05 марта 2020
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове 1
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове
04 марта 2020
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове 1
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове
04 марта 2020
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове 1
Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года
03 марта 2020
Более 20 человек погибли на дорогах Псковской области с начала 2020 года
ФОТОФАКТ: В Пскове из-за ДТП на мосту топливо попало в реку
03 марта 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове из-за ДТП на мосту топливо попало в реку
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%
03 марта 2020
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%

Идет загрузка...