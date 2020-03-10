Более 18 килограммов наркотиков изъяли полицейские в Псковской области с начала 2020 года

17:18, 10 марта 2020, ПАИ

18,098 кг наркотических и психотропных веществе изъяли полицейские в Псковской области с начала 2020 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России, за аналогичный период 2019 года было изъято 5,605 кг наркотиков.

Другие правоохранительные органы региона изъяли в этом году немногим более 500 граммов наркотических средств (503 г).

С начала 2020 года было выявлено 228 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 220 выявлены силами полиции. В прошлом году этот показатель равнялся 158.

Кроме этого, следователи УМВД России по Псковской области в этом году направили в суд уголовные дела по 220 эпизодам (из находящихся в производстве) данной преступной деятельности.