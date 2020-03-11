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Экономика

Эстония вступила в фазу нового экономического кризиса

Эстония вступила в фазу нового экономического кризиса, уверен министр финансов страны Мартин Хельме. Об этом пишет ТАСС.

«Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года, - сказал он. - И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать».

По его словам, западные страны на этот раз находятся гораздо в более сложном положении, чем во времена мирового кризиса 2008 года.

«Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад, - пояснил министр. - Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение, теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул».

Мартин Хельме заверил, что правительство Эстонии не намерено в условиях кризиса урезать бюджетные расходы.

«Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе - это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад, - добавил он. - Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя».

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