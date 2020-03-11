Ударившего топором сожительницу мужчину осудили в Дновском районе

18:15, 11 марта 2020, ПАИ

В Дновском районе 49-летнего местного жителя осудили за причинение легкого вреда здоровью своей сожительнице, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Дновского района.

Установлено, что 26 ноября 2019 года мужчина находился дома в деревне Морино Дновского района. Он выпил и поссорился со своей сожительницей. Финалом выяснения отношений стало нападение с топором в руках. Как позднее рассказали эксперты, мужчина клином топора ударил женщину не менее одного раза в левую руку. «Этими противоправными действиями мужчина причинил женщине рану тыльной поверхности левой кисти, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью», - сообщили в ведомстве.

Приговором мирового судьи судебного участка №5 Дновского района мужчина признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев 2 дня с отбыванием в исправительной колонии общего режима.