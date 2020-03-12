Нелегальный алкоголь изъяли из незаконного оборота полицейские в Пскове

15:49, 12 марта 2020, ПАИ

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота в Пскове водку, вино и коньяк. Алкоголь был выявлен в магазине по улице Красноармейской, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Продажа алкогольной продукции осуществлялась без соответствующей лицензии, а также без сопроводительных документов, которые бы подтверждали легальность его производства и оборота.

В магазине также был установлен факт хранения алкоголя с целью дальнейшей реализации – лосьона и этилового спирта «Этанол», на которые не нашлось никаких документов.

Полиция изъяла 90,5 литров водки, 41,5 литров вина и 13,5 литров коньяка. Образцы изъятого алкоголя будут направлены для проведения экспертизы. По результатам исследования будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.