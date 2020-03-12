Пьяный житель Пскова ударил бутылкой по голове женщину и украл у нее сумку

16:31, 12 марта 2020, ПАИ

Житель Пскова в состоянии алкогольного опьянения ударил незнакомую женщину бутылкой по голове, чтобы похитить сумку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Нападение мужчина совершил на улице Советской у дома №55. Со спины он подошел к потерпевшей и ударил пустой бутылкой, в результате женщина упала. Злоумышленник выхватил сумку из рук жертвы и скрылся, ущер составил 4 434 рублей. В ведомстве отметили, что женщина получила телесные повреждения в виде раны в области волосистой части головы, кровоподтеки, ссадины в области левой нижней конечности.

Потерпевшая получила легкий вред здоровью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. За совершение разбойного нападения подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.