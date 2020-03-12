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Россельхознадзор не пропустил через Псковскую область 19 тонн свиного жира

19 тонн свиного жира не пропустили через границу сотрудники Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора на автомобильном пункте пропуска «Бурачки» выявили свиной замороженный жир. Продукция произведена ООО «МПК Сагуны» и следовала автомобильным транспортом в Калининград из Воронежской области.

Ветеринарные свидетельства были погашены в системе, а именно доставка груза в место назначения товара была подтверждена до проведения ветеринарного контроля. Фактическая упаковка товара не соответствовала заявленной. Продукция была упакована в полиблоки, а документы были оформлены на другой вид упаковки – картонные коробки.

Помимо этого, более 3 тонн товара не соответствовало заявленному наименованию «Жир свиной замороженный», а на маркировке была указана информация только о годе производства товара, что является нарушением.

Специалисты ведомства составили акт о возврате груза отправителю.

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