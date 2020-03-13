МИД РФ призвал учитывать обстановку с коронавирусом при планировании поездок в Эстонию

11:19, 13 марта 2020, ПАИ

Министерство иностранных дел России призвало россиян при поездках в Эстонию учитывать эпидемиологическую обстановку и объявление в республике чрезвычайного положения, пишет ТАСС.

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса в Эстонии будет действовать до 1 мая. В стране заразились коронавирусом около 30 человек.

Кроме этого, чрезвычайное положение объявила граничащая с Псковской областью Латвия.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение нового коронавируса COVID-19 пандемией.