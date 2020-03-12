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Политика

Исполнение сметы доходов и расходов Псковского обкома КПРФ утвердили на 2020 год

Фото: пресс-служба Псковского областного отделения КПРФ

На 2020 год утверждено исполнение сметы доходов и расходов Псковского областного комитета КПРФ. Утвердили также исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ.

Заседание бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ и VI совместный пленум комитета и КРК Псковского областного отделения КПРФ состоялись 13 марта. В рамках заседания также поддержали кандидатуру Аркадия Мурылева на должность уполномоченного по правам предпринимателей Псковской области.

Фото: пресс-служба Псковского областного отделения КПРФ

В ходе заседания состоялось чествование недавних юбиляров и вручение партбилетов новым членам партии.

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского ОК КПРФ Петр Алексеенко выступил с докладом, отчитавшись за период работы с июня 2018 года по март 2020 года. Он также рассказал о прошедших юбилейных мероприятиях и о подготовке к Единому дню голосования 13 сентября.

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