Исполнение сметы доходов и расходов Псковского обкома КПРФ утвердили на 2020 год

18:53, 13 марта 2020, ПАИ

На 2020 год утверждено исполнение сметы доходов и расходов Псковского областного комитета КПРФ. Утвердили также исполнение сметы доходов и расходов за 2019 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ.

Заседание бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ и VI совместный пленум комитета и КРК Псковского областного отделения КПРФ состоялись 13 марта. В рамках заседания также поддержали кандидатуру Аркадия Мурылева на должность уполномоченного по правам предпринимателей Псковской области.

В ходе заседания состоялось чествование недавних юбиляров и вручение партбилетов новым членам партии.

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского ОК КПРФ Петр Алексеенко выступил с докладом, отчитавшись за период работы с июня 2018 года по март 2020 года. Он также рассказал о прошедших юбилейных мероприятиях и о подготовке к Единому дню голосования 13 сентября.