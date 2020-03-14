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Жители Подмосковья попали в ДТП в Новосокольническом районе

14 марта около 8:30 на 505 километре трассы «Балтия» в Новосокольническом районе водитель автомобиля «Тойота», 26-летний житель Московской области, не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель был трезв. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пассажиры автомобиля 39-летняя женщина и 8-летняя девочка получили ушибы, ещё одна 50-летняя женщина госпитилизирована с травмой головы. 

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