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Владимир Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

В России создали рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Рабочую группу возглавит мэр Москвы Сергей Собянин. В неё также вошли вице-премьеры, министры и представители различных министерств и ведомств. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в рабочей группе.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились 157 тысяч человек. Свыше шести тысяч человек умерли. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

C 16 марта в Псковской области введен запрет на массовые мероприятия. Школы региона досрочно уходят на каникулы, детские сады закроют по решению муниципалитетов.

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