Посвященная нацпроекту «Культура» псковская конференция перенесена на сентябрь из-за коронавируса

10:49, 16 марта 2020, ПАИ

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции конференция, посвященная реализации нацпроекта «Культура», перенесена на сентябрь 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Конференция «Реализация национального проекта «Культура» в Псковской области. Библиотеки» должна была состоятся 18 марта в Пскове. Предполагалось обсудить проводимые в регионе мероприятия, поделиться полученным опытом работы, провести мастер-классы по взаимодействию с пользователями социальных сетей.

Организаторы отметили, что информация о новой дате проведения конференции появится дополнительно.

Ранее стало известно, что в профилактических целях остановили прием заявок на экскурсии в Псково-Изборский музей-заповедник. До 1 апреля закрыта псковская филармония.