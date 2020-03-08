Посвященная реализации нацпроекта «Культура» конференция пройдёт в Пскове 18 марта
18 марта в Пскове состоится областная научно-практическая конференция «Реализация национального проекта «Культура» в Псковской области. Библиотеки» из цикла «Власть. Население. Библиотека».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, мероприятие пройдёт в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2).
В программе конференции: аналитическая панель. Нацпроект «Культура»: стратегия, внедрение, управление, оценка эффективности, кадры, секция-практикум «Технологии и рабочие инструменты библиотек в реализации региональной составляющей национального проекта «Культура», мастер-класс «ЛитРес: идеальная модель работы с сетевыми ресурсами», закрытая дискуссионная панель «Создавая новые ценности», посвящённая обсуждению вопросов обеспечения реализации региональной составляющей Псковской области национального проекта «Культура».
Организаторами мероприятия выступили комитет по культуре Псковской области и Псковская областная универсальная научная библиотека.
В 2020 году Псковская область предварительно получит 100,67 млн рублей на реализацию нацпроекта «Культура». Всего же региону на реализацию всех нацпроектов в этом году выделят 7 млрд 740,5 млн рублей.