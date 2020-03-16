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Общество

Почти 110 тысяч тестов на коронавирус сделаны в России

В России сделаны 109 тысяч 939 лабораторных исследований на наличие COVID-19 у людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Тесты в регионах страны проводили центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

По последним данным, в России выявили 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет. Всего в мире от заболевания умерли более 6,5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

C 16 марта в Псковской области введен запрет на массовые мероприятия. Школы региона досрочно уходят на каникулы, детские сады закроют по решению муниципалитетов. В ПсковГУ введено дистанционное обучение, которое продлится не менее двух недель.

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