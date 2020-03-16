В Пушкинском заповеднике прекращают обслуживание групповых экскурсий

11:56, 16 марта 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» прекращают обслуживание групповых экскурсий, также отменяются все массовые мероприятия, сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева. Индивидуальные посетители смогут попасть на территорию музеев-усадеб, которые продолжат работать по внутреннему плану.

С помощью сайта музея-заповедника есть возможность побывать на виртуальных экскурсиях по Святогорскому монастырю, по Михайловскому, Тригорскому, Петровскому, Бугрово, заглянуть на действующие и уже закрытые выставки.

Кроме того, до особого распоряжения прекращены занятия в работающей при музее Студии эстетического развития детей. Подобные меры принимаются для профилактики распространения коронавируса.

15 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому с 16 марта и до особого распоряжения запрещается проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий и мероприятий в видеоформате или без зрителей.

Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области, рекомендуется воздержаться от поездок за пределы страны.

Студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение. Школы региона ушли на досрочные весенние каникулы, после которых также будет решён вопрос о дистанционном обучении.