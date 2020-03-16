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Общество

О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор представил сходства и различия коронавируса и гриппа. На фоне вспышки инфекционного заболевания проводится его сравнение с гриппом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Обе болезни являются респираторными заболеваниями, которые имеют сходства. Во-первых оба заболевания проходят от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания. Вирусы передаются при контакте, воздушно-капельным путем. Для защиты следует чаще мыть руки и соблюдать дыхательный этикет (кашлять в локоть или в одноразовый бумажный платок)

Однако главным отличием является скорость передачи вирусов. Грипп имеет более короткий средний инкубационный период и более короткий серийный интервал, чем коронавирус. Серийный интервал для вируса оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Грипп распространяется быстрее, чем COVID-19.

Репродуктивное число – число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком, – для коронавируса составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа.

Коронавирусная инфекция затрагивает детей меньше, чем взрослых, и частота случаев заболевания с клиническими проявлениями в возрастной группе от 0 до 19 лет является низкой.

80% случаев заражения коронавирусом являются легкими или бессимптомными, а 15% - тяжелыми, 5% являются критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем от гриппа.

При этом также смертность от коронавируса выше, чем от гриппа. 

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