Дистанционное обучение в ПсковГУ продлится не менее двух недель

10:58, 16 марта 2020, ПАИ

С 16 марта студентов Псковского государственного университета перевели на дистанционное обучение, которое продлится не менее двух недель. Об этом заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире в рамках проекта ПАИ-live 16 марта.

Наталья Ильина пояснила, что дистанционное обучение – ни в коем случае не каникулы, а регламентированный учебный процесс, который осуществляется по учебному плану, утвержденному ученым советом. «Это использование других форматов образования. Сейчас настало время попробовать вот такой современный формат обучения, - отметила она. - У нас многие преподаватели хорошо знают, что такое онлайн-курс, как его создавать и проводить оценку».

Также, по её словам, до 18 марта должен быть решен вопрос с лабораторными работами. Либо их перенесут, либо студенты будут работать через электронную образовательную систему Moodle. Кроме того, на время дистанционного обучения студенты будут пользоваться электронными библиотеками.

«На сайте университета и в наших социальных сетях мы будем ребят предупреждать о продлении дистанционного образования или его отмене. Пока в таком режиме будем работать в течение двух недель», - пояснила Наталья Ильина.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 169 тысяч человек. Свыше 6,5 тысяч человек умерли, ещё 77,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. C 16 марта в Псковской области введен запрет на массовые мероприятия. Школы региона досрочно уходят на каникулы, детские сады закроют по решению муниципалитетов.