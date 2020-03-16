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Общество

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам коронавируса работает в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

В Псковской области при региональном комитете по здравоохранению работает «горячая линия» по вопросам коронавируса. Звонить следует по телефону 8 (800) 444-10-44, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

С помощью «горячей линии» псковичи могут задать любой вопрос о коронавирусной инфекции, например, узнать, какие меры профилактики стоит предпринимать, чтобы не заболеть.

Согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, псковичам, которые прибыли из-за рубежа, где зафиксированы случаи коронавируса, рекомендуется сообщать об этом на «горячую линию» в течение 14 дней. Также Михаил Ведерников призвал работодателей следить за здоровьем сотрудников, и, по возможности, организовать для них работу удаленно.

Кроме того, указ главы региона устанавливает запрет на проведение массовых мероприятий с 16 марта до особого распоряжения.

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