Михаил Ведерников призвал работодателей следить за здоровьем сотрудников

18:14, 15 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал работодателей внимательно следить за здоровьем сотрудников. В своем «Инстаграме» он опубликовал сразу две записи, посвященных ситуации с коронавирусом. Одна из них касается мер по противодействию распространения заболевания, вторая - призыв в адрес работодателей.

«Отдельная просьба к работодателям - обращайте внимание на здоровье коллектива. Организуйте ежедневное измерение температуры тела и при появлении симптомов заболевания отправляйте сотрудников домой или в больницу. Если есть возможность организовать дистанционную работу, рассмотрите этот вариант», - рекомендовал глава региона.

По его словам, медицинские организации уже находятся в режиме повышенной готовности, есть запасы тестов, средств индивидуальной защиты, однако в аптеках сохраняется острый дефицит масок и антисептиков. «Но, это даже не российская, а общемировая проблема. Важно исключить спекуляцию на этой теме, поэтому, если увидите эти товары по завышенным ценам, дайте знать. Отдельно будет организована дезинфекционная обработка общественного транспорта и мест массового пребывания людей. Друзья, берегите себя, своих родных и близких! Особое внимание уделяйте нашему старшему поколению. Они наиболее уязвимы перед новой инфекцией.

Сейчас лучше всего переждать, соблюдая профилактические и карантинные меры», - подытожил Михаил Ведерников.