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Кредит на 139 тысяч рублей оформил «квартиросъемщик» на псковичку

В Пскове неизвестный злоумышленник обманул 49-летнюю местную жительницу. Он узнал реквизиты её банковской карты и оформил кредит на 139 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчина позвонил псковичке и сообщил, что, хочет со своей семьей снять её квартиру. При этом он заявил, что готов внести предоплату за полтора года вперёд. Затем он обманом установил реквизиты карты женщины и снял с неё 139 тысяч рублей.

Также жертвой дистанционного мошенничества стала 24-летняя жительница Пскова. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств он завладел с её банковской карты деньгами в размере 45 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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