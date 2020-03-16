Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса

15:32, 16 марта 2020, ПАИ

В Псковской области по данным на 16 марта не зафиксировано ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщила первый заместитель губернатора области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я хотела бы отметить, что под наблюдением находится несколько десятков человек, система здравоохранения реагирует оперативно, коронавируса на территории Пской области не зарегистрировано. Необходимо поддерживать это и дальше», - сообщила она.

Вера Емельянова указом губернатора возглавила оперативный штаб. На встрече с членами штаба она определеила первоочередные задачи работы на ближайшие несколько недель.

«Круглосуточно должны обеспечивать те мероприятия, которые прописаны в указе губернатора. Ежедневно будем обмениваться информацией по тем вопросам, которые вызывают затруднения», - отметила Вера Емельянова.

В Псковской области в целях недопущения распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия, в школах начались с 16 марта досрочные каникулы, студенты ПсковГУ переведены на дистанционное обучение.