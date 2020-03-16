На псковском участке госграницы температуру измерили более чем у 70 тысяч путешественников

19:16, 16 марта 2020, ПАИ

На границе в Псковской области проверили 71 507 человек для выявления симптомов простудных заболеваний. Соответствующие данные относятся к периоду с 1 января по 10 марта, сообщает газета «Псковская правда» со ссылкой на начальника отдела санитарной охраны территорий Управления Роспотребнадзора по Псковской области Сергея Луценко.

«Мы досмотрели 21 2525 рейса, - рассказал он. – Симптомы ОРВИ выявили у 6 человек, у них диагноз коронавируса не подтвердился».

Через границу Псковской области въезжали 4 гражданина КНР, у которых не было жалоб, они были здоровы. Данные по ним направили в места пребывания для организации медицинского наблюдения. По словам Сергея Луценко,такие граждане остаются в поле зрения Роспотребнадзора.

Псковская область граничит с Латвией и Эстонией, где уже были выявлены случаи коронавируса. Ранее также появилась информация о том, что Эстония закрывает границу из-за вируса.

Контроль на государственной границе ведется постоянно, и он необходим для предотвращения распространения потенциально опасной инфекции, которая представляет угрозу обществу. 15 марта губернатор Псковской области подписал указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».