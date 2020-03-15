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Общество

Эстония закрывает границу из-за коронавируса

Правительство Эстонии для предотвращения распространения коронавируса приняло решение временно ограничить пересечение внешней и внутренней границы Шенгенской зоны и восстановить пограничный контроль, сообщает Delfi.ee.

В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов. А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии.

В страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов и медикаментов). Кроме того, это разрешено людям, оказывающим жизненно важные услуги, например, поставщикам топлива.

Иностранцы могут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них нет симптомов COVID19.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни. Ограничений на выезд из страны введено не было.

Пограничный контроль будет восстановлен с 17 марта 2020 года. На кабинетном совещении поддержали требование, чтобы все лица, въезжающие в страну с этого числа, провели две недели в изоляции. Государство также призывает не ездить в другие страны, поскольку там можно попасть в карантин.

Временные ограничения на пересечение границы вводятся до того момента, пока они не будут изменены. Необходимость продления ограничений будет пересматриваться каждые две недели.

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