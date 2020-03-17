2,5 тысячи пачек сигарет пытались незаконно вывезти поездом в Латвию из Пыталово

16:41, 17 марта 2020, ПАИ

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконный вывоз 2,5 тысяч пачек сигарет в Латвию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничники нашли партию сигарет в вагоне с каменным углем. По словам представителей ведомства, под углем обычно трудно заметить зарытые в нем предметы. Предварительная оценочная стоимость задержанной партии составила около 104 тысяч рублей.

Табачную продукцию изъяли и передали сотрудникам таможни.