Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за коронавируса

22:19, 17 марта 2020, ПАИ

Голосование по поправкам в Конституцию России, назначенное на 22 апреля, могут перенести из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля только в том случае, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. «Потому что при всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее на сайте Кремля был опубликован указ Владимира Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля. На голосование будет вынесен единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

По последним данным, в России зарегистрированы 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Псковской области заболевших нет.