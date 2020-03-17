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Общество

Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за коронавируса

Голосование по поправкам в Конституцию России, назначенное на 22 апреля, могут перенести из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля только в том случае, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. «Потому что при всей важности изменений в основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее на сайте Кремля был опубликован указ Владимира Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля. На голосование будет вынесен единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». 

По последним данным, в России зарегистрированы 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Псковской области заболевших нет.

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