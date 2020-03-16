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Общество

Председатель комитета по здравоохранению: Заболевших коронавирусом в Псковской области нет

«Заболевших коронавирусом в Псковской области нет, но есть люди, которые были в контакте. Они помещены на карантин и находятся под наблюдением», - заявила в эфире ПАИ-live председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По её словам, последние два дня в регионе идёт отработка мер, указанных в указе губернатора Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». (С полным текстом указа можно ознакомиться здесь).

«Сегодня на оперативном штабе обсудили действия всех структур. Обсуждалось ограничение массовых мероприятий, необходимость, по возможности, сократить массовые скопления людей, так как есть понимание, что мы находимся на приграничной территории, а в Европе много заболевших", - отметила Марина Гаращенко, добавив, что существующих сил и средств достаточно, все службы мобилизованы. 

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