До 114 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в России за сутки

17:22, 17 марта 2020, ПАИ

За сутки в России увеличилось количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией. В списке еще 21 имя, общее количество заболевших достигло 114 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, которая заявила об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов», - заявила Татьяна Голикова.

Она также рассказала, что 10 человек из 114 заразились коронавирусом при контакте с инфицированными на территории России: «Из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 случая завозные, 10 случаев – контактные».

По словам Татьяны Голиковой, инфекция не распространяется по России. При этом она подчеркнула, что заразившиеся при контакте с инфицированными людьми живут с теми, кто приехал недавно из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

«По предварительным данным за истекший период 2020 года роста числа пневмоний и умерших от пневмонии не выявлено, в ряде субъектов идет снижение этих показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. Все меры, которые сейчас принимаются нами, носят профилактический характер», - заключила Татьяна Голикова.

По имеющейся информации, на данный момент в Псковской области ни одного случая заражения коронавирусом нет.