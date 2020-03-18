Досрочный этап ЕГЭ перенесли из-за угрозы коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перенесли досрочный этап ЕГЭ. Он будет проведен в июне, точная дата проведения будет озвучена позже, сообщает ТАСС.
Ранее появилась информация, что все школы ушли на досрочные каникулы, а университеты перешли на дистанционную форму обучения.
Во всех городах России отменяют массовые мероприятия, закрывают театры, филармонии, музеи.
Людям пожилого возраста рекомендовано не посещать общественные места, отказаться от походов в магазины, поручив покупки своим близким родственникам. В Псковской области социальные службы и волонтеры будут помогать в этом случае одиноким пенсионерам.
Ранее также появилась информация о том, что в России могут создать прототип вакцины от коронавируса.