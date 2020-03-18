Трехнедельные каникулы ожидают российских школьников с 23 марта из-за коронавируса

09:32, 18 марта 2020, ПАИ

С 23 марта по 12 апреля включительно в России объявят школьные каникулы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, в России будет организована и поддержка дистанционного обучения школьников.

Досрочные каникулы у школьников Псковской области стартовали с 16 марта. Студентов ПсковГУ перевели на дистанционное обучение. Учреждения культуры в регионе отказались от массовых мероприятий.

По официальным данным, на 17 марта в Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.