0
09:43
Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
07:23
До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
23:07
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
21:25
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
21:17
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
19:31
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
19:02
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
Еще новости
Общество

Трехнедельные каникулы ожидают российских школьников с 23 марта из-за коронавируса

С 23 марта по 12 апреля включительно в России объявят школьные каникулы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Кроме того, по словам министра, в России будет организована и поддержка дистанционного обучения школьников.

Досрочные каникулы у школьников Псковской области стартовали с 16 марта. Студентов ПсковГУ перевели на дистанционное обучение. Учреждения культуры в регионе отказались от массовых мероприятий.

По официальным данным, на 17 марта в Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Комитет юстиции Псковской области приостановил личный прием граждан Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать Досрочный этап ЕГЭ перенесли из-за угрозы коронавируса Разработать онлайн-программы поручено музеям, театрам и концертным залам России За три месяца в России могут создать прототип вакцины от коронавируса Не покупать продукты впрок призвал россиян президент Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства Нет повода для беспокойства: В Великих Луках нет дефицита продуктов Дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена из-за коронавируса Михаил Ведерников поблагодарил премьер-министра РФ за введение ограничений на пересечение госграницы в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
18 марта 2020
Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать
До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
18 марта 2020
До +8 градусов ожидается в Псковской области 18 марта
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
17 марта 2020
Михаил Ведерников призвал псковичей присылать ему жалобы в случае повышения цен на лекарства
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
17 марта 2020
Ситуация с коронавирусом не повлияет на информирование жителей Псковской области о голосовании по поправкам в Конституцию
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
17 марта 2020
Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
17 марта 2020
Учреждения инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках модернизируют
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
17 марта 2020
Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и ушел на карантин
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...