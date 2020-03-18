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Сергея Блинова разыскивают родственники и полицейские в Пскове

Сергей Блинов. Фото предоставлено Telegram-каналом #псковскийспорт

Пострадавшего в резонансном дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе велосипедиста Сергея Блинова разыскивают в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила его супруга Татьяна Блинова.

18 марта около 17:30 мужчина вышел из дома № 150а на улице Ипподромной в Пскове. Сергею Блинову на вид 40 лет, ростом 186 см, худощавого телосложения, волосы короткостриженые. Был одет в серую кофту, светлые серые спортивные штаны, черные носки. Является инвалидом I группы, страдает потерей памяти.

Сергей Блинов. Фото предоставлено Telegram-каналом #псковскийспорт

К поискам подключены полицейские и сотрудники МЧС. По словам Татьяны Блиновой, последний раз ее супруга видели около 18:00 неподалеку от Свято-Троицкого собора.

Сергей Блинов. Фото предоставлено Telegram-каналом #псковскийспорт

По информации Telegram-канала #псковскийспорт, около 18:25-18:30 Сергей Блинов сел в автобус № 17 и доехал до остановки «Маяк», после чего пошел в сторону «коровника».

Информацию о местонахождении Сергея Блинова можно сообщить по телефонам 02 и +7 (921) 000-54-64 (Татьяна Блинова).

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