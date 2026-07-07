Пожарные ликвидируют возгорание в доме на Рижском проспекте в Пскове

20:01, 07 июля 2026, ПАИ

Возгорание произошло в квартире дома № 5/12 на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники газовой службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Возгорание произошло в квартире дома № 5/12 на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.