Пожарные ликвидируют возгорание в доме на Рижском проспекте в Пскове
Возгорание произошло в квартире дома № 5/12 на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники газовой службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Возгорание произошло в квартире дома № 5/12 на Рижском проспекте в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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