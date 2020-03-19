Срок действия разрешений на хранение и ношение оружия предлагают увеличить в России

17:50, 19 марта 2020, ПАИ

Срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия предлагают законодательно увеличить в России. Как пишет ТАСС, обновленную редакцию соответствующего законопроекта внесла в Госдуму группа депутатов 19 марта.

«Если в период действия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия его владелец не совершал правонарушений, срок действия последующего разрешения будет увеличен с 5 до 10 лет. При последующем переоформлении разрешения для добросовестных охотников срок его действия составит 15 лет», - сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев.

По мнению депутата, охотники таким образом будут частично освобождены от необходимости «каждые пять лет выполнять трудоемкие и затратные процедуры, расходы на которые в ряде случаев превышали стоимость самого ружья».

Кроме того, предлагается упростить медосвидетельствование охотников, освободив их от обязанности каждые 5 лет предъявлять в Росгвардию в бумажном виде справки о его успешном прохождении.