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Общество

422 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

422 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах - в Эстонии, Латвии, Белоруссии.

Так, в Эстонии по состоянию на 19 марта общее количество заболевших достигло 267 человек. В этой стране в связи со вспышкой коронавируса с 16 марта введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая.

В Латвии по состоянию на 19 марта количество инфицированных коронавирусом достигло 86 человек. В государстве введен режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки в стране остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.

В Белоруссии по состоянию на 9:00 20 марта количество инфицированных новым коронавирусом выросло до 69 человек.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились почти 246 тысяч человек. Свыше 10 тысяч человек умерли, ещё 88,4 тысяч – вылечились. В России выявили 199 случаев заболевания коронавирусом, смертей нет. В Псковской области, по предварительной информации, у трех человек первые тесты показали положительную реакцию на коронавирус, сейчас данные перепроверяются в лаборатории. Пенсионерку, которая общалась с зараженными, Псковский городской суд обязал принудительно госпитализировать в больницу.

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