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Общество

Родителям Псковской области посоветовали внимательнее следить за детьми на каникулах из-за коронавируса

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов порекомендовал родителям внимательнее следить за детьми во время каникул из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с пресс-конференции 20 марта.

По словам Александра Седунова, родители должны знать, чем занят ребенок во время каникул. Нужно проконтролировать, в частности, чтобы дети не посещали без родителей общественные места, места скопления людей.

Кроме того, председатель комитета по образованию Псковской области порекомендовал родителям принять все необходимые меры предосторожности, в том числе по соблюдению гигиены.

Согласно последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заразились почти 246 тысяч человек. Более 10 тысяч человек умерли, ещё 88,4 тысяч – вылечились. В России выявили 199 случаев заболевания коронавирусом, летальных исходов не зарегистрировано.

По предварительной информации, в Псковской области у трех человек первые тесты показали положительную реакцию на коронавирус, сейчас данные перепроверяются в лаборатории. Псковский городской суд обязал пенсионерку, которая общалась с зараженными, принудительно госпитализировать в больницу.

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