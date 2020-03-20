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Общество

Летние каникулы школьников не отменят в Псковской области из-за коронавируса

Летние каникулы не будут отменять из-за ситуации с распространением коронавируса, отметил Александр Седунов. Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области не отменят летние каникулы из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на встрече с журналистами 20 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, ЕГЭ и ГИА будут проведены вовремя. При этом Александр Седунов уточнил, что весь экзаменационный этап пройдёт в плановом режиме, если не будет принято чрезвычайных решений, связанных с возможным обострением ситуации по коронавирусу.

В то же время Александр Седунов отметил, что пока не ясно, будут ли работать в Псковской области летние лагеря.

С 16 марта в целях недопущения распространения коронавируса в школах Псковской области начались досрочные каникулы, а студентов ПсковГУ перевели на дистанционное обучение. С 23 марта в школах начнется обучение детей в формате удаленного общения. 

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