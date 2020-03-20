Под наблюдением с подозрением на коронавирус в Псковской области находятся 13 человек

16:17, 20 марта 2020, ПАИ

В Псковской области под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 13 человек. Об этом рассказал губернатор Псковской области в своем Instagram.

Всего в инфекционном отделении находятся 96 человек, 13 из которых с подозрением на коронавирус. Положительный результат на тест получен только у троих. Гражданин КНР, который был задержан в Великих Луках, помещен на 14-дневный карантин, его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Женщина, которая добровольно отказывалась ехать в инфекционное отделение, добровольно открыла дверь врачам. Необходимые тесты были проведены.

Михаил Ведерников заверил, что все находится под контролем.