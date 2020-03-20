У остановленного в Псковской области гражданина Китая не нашли коронавирус

16:07, 20 марта 2020, ПАИ

Медики не выявили у остановленного в Великих Луках гражданина Китая, путешествующего на легковом автомобиле с госномерами КНР, коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в круглосуточном оперативном информационном центре Псковской области по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Сообщается, что гражданин Китая, доставленный для тщательного обследования в санаторий «Гороховое озеро» Островского района, прошел экспресс-тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Теперь мужчина должен остаться на 14-дневний карантин в санатории.

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.

Реализацию комплекса мер координирует оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, который перешел на круглосуточный режим работы. Со стороны правительства России на территорию страны запрещен въезд иностранных граждан, а также запущен информационный ресурс стопкоронавирус.рф и единая «горячая линия» — 8 (800) 200-01-12.