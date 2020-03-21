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Общество

У принудительно помещенной под наблюдение медиков пожилой псковички нашли коронавирус

В Пскове у 76-летней женщины, которую по решению суда в принудительном порядке поместили в Псковскую городскую больницу под медицинское наблюдение, обнаружили коронавирусную инфекцию. Как стало известно Псковскому агентству информации, медицинский тест дал положительный результат. 

Женщина была помещена под наблюдение на срок, необходимый для получения двухкратного отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию при отсутстви клинических проявлений болезни, но не более чем на 28 дней со дня помещения под медицинское наблюдение.

16 марта поступила информация о семье из Пскова, которые прибыли из страны неблагополучной по новой коронавирусной инфекции – Испании. Данных граждан изолировали от общества. В дальнейшем лабораторные исследования подтвердили, что у супругов, а также их ребенка действительно имеется РНК коронавируса. Их поместили на лечение в инфекционное отделение Псковской городской больницы. Также было установлено, что они контактировали с гражданкой 1944 года рождения, мамой мужчины, свекровью заболевшей женщины. В этой связи главный санитарный врач Псковской области вынес постановление о её госпитализации. Однако она ни полиции, ни медикам дверь не открыла, а на телефонные звонки не отвечала.

В Псковской области введен режим повышенной готовности, опубликован указ губернатора о принятии мер по недопущению завоза и распространения COVID-19, которым устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Ограничительные меры касаются сферы здравоохранения, образования, транспорта. Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно ушли на каникулы, их работа затем продолжится в дистанционном режиме.

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