Больше остальных в Псковской области получают госслужащие

09:59, 23 марта 2020, ПАИ

Больше остальных в Псковской области получают госслужащие, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости. Речь идёт о зарплате в размере 35 тысяч рублей. На втором месте по размеру доходов в регионе находятся работники сухопутного транспорта (34 тысячи рублей), на третьем - производители электрооборудования (31 тысяча рублей).

Но даже с такими показателями регион занимает только 85-е место в рейтинге субъектов федерации с самыми высокооплачиваемыми профессиями

Согласно данным составителей списка, самую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники — в среднем они зарабатывают свыше 350 тысяч рублей в месяц. Это в полтора раза больше, чем зарплата московских финансистов, которая достигает 200 тысяч. Нефтяники из Ямало-Ненецкого округа располагают третьим по величине доходом — их средний заработок превышает 150 тысяч рублей.