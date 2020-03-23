В сопредельных с Псковской областью странах нет летальных исходов из-за коронавируса

11:42, 23 марта 2020, ПАИ

В сопредельных с Псковской областью государствах не зарегистрировано смертей, вызванных коронавирусом нового типа COVID-19. Такие данные следуют из карты распространения коронавируса в России и мире от компании «Яндекс».

Так, в Эстонии количество заражений коронавирусом составляет 326, выздоровели 4 человека. В Латвии инфицированы 139 жителей страны, но лишь один избавился от симптомов. В Белоруссии заразились 76 человек, 15 выздоровели.

В Псковской области под наблюдением медиков находится 21 человек с подозрением на коронавирус. 11 марта ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. Всего в мире заразились новым вирусом около 300 тысяч человек.