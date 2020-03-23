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Общество

Эксперты назвали основные симптомы при заражении COVID-19

 Основные симптомы при заражении коронавирусной инфекцией опубликованы на ресурсе стопкоронавирус.рф. Согласно информации, первые три дня у заразившегося может наблюдаться повышенная температура, однако потом она спадает и спустя несколько дней снова поднимается. Помимо этого, основными симптомами при коронавирусе являются сильные головные и суставные боли, затрудненное дыхание, слабость, кашель или одышка. Об этом пишет ТАСС.

«Чрезвычайными знаками, указывающими на COVID-19, являются затрудненное дыхание, боль в груди, синеватые губы или лицо. Если у вас такие симптомы как повышенная температура, кашель или одышка, немедленно обращайтесь за медицинской помощью», - отмечается в ролике, опубликованном в Telegram-канале ресурса.

По словам специалистов, в первые три дня симптомы похожи на простуду или грипп. Может наблюдаться повышенная температура, возникает несильная боль в горле. У пациентов с ослабленным иммунитетом заражение может вызвать диарею и тошноту, снижение аппетита при этом не происходит.

Температура спадает на четвертые и пятые дни, но боль в горле значительно усиливается, зараженный испытывает дискомфорт при приеме пищи и воды. Среди других симптомов: головные боли средней степени, диарея, сухой кашель, болезненные ощущения при движении или движениях любой частью тела, слабость в теле вместе с суставной болью.

На шестой день температура фиксируется в пределах 37 градусов, боль из суставов передается в пальцы, интенсивность диареи и рвоты возрастает, дыхание может быть затрудненным. Кроме того, у пациента постоянное ощущение подавленности. Температура выше 38 градусов поднимается только на седьмой и восьмой день. Среди симптомов указываются также кашель с мокротой, значительная затрудненность дыхания при каждом вдохе, ощущение тяжести в груди, сильные головные и суставные боли.

В Псковской области под наблюдением медиков находится 21 человек с подозрением на коронавирус. 11 марта ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией. Всего в мире заразились новым вирусом около 300 тысяч человек.

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