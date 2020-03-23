Несколько сотен случайно найденных боеприпасов принес мужчина в отдел полиции в Стругах Красных
Сотни патронов и снарядов обнаружил мужчина в Стругокрасненском районе у дороги Струги Красные - Хредино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
23 марта мужчина принес найденные боеприпасы в МО МВД России «Стругокрасненский», где сдал их сотрудникам полиции. В настоящее время проводится проверка, кем и когда были оставлены представляющие опасность предметы у дороги.
В ведомстве призвали граждан вызывать на место обнаружения боеприпасов специалистов, а не приносить их в отделы полиции.