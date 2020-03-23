0
20:51
Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
09:03
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
16:55
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
15:49
Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно
12:17
Пскович за рулем протаранил четыре автомобиля (ВИДЕО)
21:59
Четыре припаркованные машины повредил водитель на улице Технической в Пскове (ФОТО)
22:04
Опубликовано видео с места наезда автомобиля на девочку в Пскове
Еще новости
Происшествия

Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове

Антонина Шевилёва. Фото опубликовано в группе "Жесть по-псковски" в социальной сети "ВКонтакте"

Престарелую Антонину Максимовну Шевелёву разыскивают родственники в Пскове. Как сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации псковичка Ксения Тимофеева, женщина вышла из дома вечером 23 марта.

Антонина Шевелёва шла от дома №17 на улице Гражданской в сторону улицы Станаховской к подруге. Ей на вид 80 лет, низкого роста, сутулится, волосы седые, короткие и кучерявые. Была одета в светлую куртку, серый берет, чёрные низкие ботинки. Страдает деменцией, в связи с проблемами со слухом использует слуховой аппарат.

Информацию, которая поможет в установлении местонахождения Антонины Шевелёвой, можно сообщить по телефону 89113888339 (Ксения Тимофеева).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
23 марта 2020
Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
23 марта 2020
Пьяный водитель пострадал при опрокидывании автомобиля в Новосокольническом районе (ФОТО)
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
22 марта 2020
Перебегающего дорогу лося едва не сбили машины в Псковском районе (ВИДЕО)
Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно
22 марта 2020
Полицейские обнародовали фотографии с места наезда автомобиля на женщину в Дно
Пскович за рулем протаранил четыре автомобиля (ВИДЕО)
22 марта 2020
Пскович за рулем протаранил четыре автомобиля (ВИДЕО)
Четыре припаркованные машины повредил водитель на улице Технической в Пскове (ФОТО)
21 марта 2020
Четыре припаркованные машины повредил водитель на улице Технической в Пскове (ФОТО)
Опубликовано видео с места наезда автомобиля на девочку в Пскове
20 марта 2020
Опубликовано видео с места наезда автомобиля на девочку в Пскове
В Пскове на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку
20 марта 2020
В Пскове на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку

Идет загрузка...