Престарелую Антонину Шевелёву разыскивают родственники в Пскове

20:51, 23 марта 2020, ПАИ

Престарелую Антонину Максимовну Шевелёву разыскивают родственники в Пскове. Как сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации псковичка Ксения Тимофеева, женщина вышла из дома вечером 23 марта.

Антонина Шевелёва шла от дома №17 на улице Гражданской в сторону улицы Станаховской к подруге. Ей на вид 80 лет, низкого роста, сутулится, волосы седые, короткие и кучерявые. Была одета в светлую куртку, серый берет, чёрные низкие ботинки. Страдает деменцией, в связи с проблемами со слухом использует слуховой аппарат.

Информацию, которая поможет в установлении местонахождения Антонины Шевелёвой, можно сообщить по телефону 89113888339 (Ксения Тимофеева).