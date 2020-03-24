Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам

09:48, 24 марта 2020, ПАИ

Российские банки повышают ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, сообщает РИА Новости.

Банк «Открытие» поднял ипотечную ставку на 1,5 п.п., но стоимость беззалоговых кредитов осталась на прежнем уровне. «Совкомбанк» решил поднять ставки на свой рублевый вклад. Несколько банков — «Райффайзенбанк» и «Росбанк» — повысили ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ. о сохранении ключевой ставки на уровне 6%.

«Хоум кредит» и «ОТП Банк» пока занимают выжидательную позицию и не предпринимают никаких изменений в условиях своих банковских продуктов. ВТБ оставил ставки как и по ипотеке, так и по вкладам на прежнем уровне.

В Сбербанке от комментариев отказались, однако прежде там говорили, что следят за происходящем и в настоящий момент их уровень ставок отражает ситуацию на рынке.