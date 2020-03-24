В Опочке мужчина задолжал дочери алиментов почти на 500 тысяч

12:33, 24 марта 2020, ПАИ

В Опочке возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который отказывается платить алименты на свою несовершеннолетнюю дочь.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, житель Опочки был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов в 2019 году. Однако, зная о возложенной на него судом обязанности выплачивать алименты, с декабря прошлого года по февраль этого года алименты он не выплачивал, хотя был трудоспособен. Сумма задолженности по алиментам составила 461 192 рубля 38 копеек.

Судебные приставы возбудили уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей». Прокурор признал решение законным и обоснованным.

Теперь мужчине грозит до года лишения свободы.