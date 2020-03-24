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Общество

У губернатора Псковской области Михаила Ведерникова тест на коронавирус оказался отрицательным

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

О том, что тест на коронавирус у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова показал отрицательный результат, сообщил он сам в своем Instagram.

«Друзья, наконец-то, пришёл ответ по тесту на коронавирус. Слава Богу, все хорошо, результат отрицательный. Однако симптоматика ещё осталась, и врач рекомендовал остаться на больничном до пятницы. Очень надеюсь, что в субботу уже буду в Пскове и сменю дистанционную форму работы на очную на месте - так, всё же, результативнее», - сообщил глава региона и поблагодарил своих подписчиков за поддержку и добрые слова.

Также Михаил Ведерников призывает всех желающих присоединиться к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса.

Псковское агентство информации ранее сообщало, что глава региона ушел на карантин, почувствовав признаки недомогания и ОРВИ. Он сдал тест на коронавирус и ушел в самоизоляцию, чтобы не подвергать жителей области риску. Работу он продолжил в обычном режиме дистанционно.

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