Михаил Ведерников призвал присоединиться к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса

23:05, 23 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram призвал желающих присоединиться к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса – мывместе2020.рф.

«Учитывая средний возраст жителей регинона, мы находимся в группе риска, – подчеркнул губернатор. – Поэтому уже сейчас разрабатываем комплекс мер, которые позволят пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, перейти на домашний карантин. Принципиально важно продумать инструменты поддержки для тех, кому сегодня не могут помочь родные, и кому необходимо систематически выходить в город – за покупками, оплатой услуг и так далее».

Достигнута договоренность, что за просрочку коммунальных платежей не будут начислять пени и штрафы, напомнил Михаил Ведерников.

«Приятно видеть, что в этом же ключе сейчас активно работают наши региональные волонтеры: Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» совместно с ОНФ в Псковской области создали оперативный областной волонтерский штаб помощи пожилым людям в период вспышки коронавируса, – отметил глава региона. – Ребята помогут в покупке продуктов, лекарств и решении бытовых проблем. К акции уже присоединились некоторые студенты медицинских училищ, муниципальные специалисты по молодежной политике, сотрудники социальных центров обслуживания населения, просто, неравнодушные люди».

«Помощь будет профессионально организована со всем вниманием к здоровью волонтёров и наших дорогих пенсионеров», – добавил Михаил Ведерников.